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Второй этап благоустройства парка «Швейцария» отложили. Проект изменят и обсудят с горожанами

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Благоустройство парка «Швейцария» продолжается. Сейчас корректируют проект второго этапа обновления нижегородского парка из-за сложности исследуемой территории. После внесения правок проект представят нижегородцам.

 

автор фото — Игорь Иванов

На втором этапе реконструкции планируют благоустроить Окскую набережную и склоны. Отмечается, что вносить корректировки пришлось из-за сложности территории. После завершения работ результат представят горожанам, и объявят ориентировочные сроки их проведения.

Второй этап благоустройства «Швейцарии» — это обновление Окской набережной вдоль парка, строительство очистных сооружений, ремонт лестниц. Кроме того, создание велосипедной дорожки и инженерной защиты склонов.

Напомним, изначально проектирование второй очереди благоустройства «Швейцарии» планировали завершить в июне 2021 года.

 

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