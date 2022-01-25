В Нижнем Новгороде заработали еще 12 платных парковок

Еще 12 платных парковочных мест начали работать в столице Приволжья. Большая часть — в верхней части Нижнего Новгорода.
автор фото — Дима Четыре
Так, с 24 января парковки начали работу на улицах:
- Алексеевской — около дома 26
- Костина — между улицей Белинского и площадью Горького
- Ижорской — от улицы Белинского до улицы Горького
- Нестерова — между Верхневолжской набережной и улицей Ульянова
- Горького — от улицы Ильинской до площади Горького; от дома №148 до дома №140, от площади Свободы до ТЦ «Шоколад»
- Провиантской — от улице Ижорской до улицы Горького
- Самаркандской
Также, на четной стороне Зеленского съезда, на Заречном бульваре и Портовом переулке.
Напомним, на территории Нижегородской области многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться парковками. Такие нормы уже действуют в Москве Санкт-Петербурге, Рязани, Белгороде, Уфе, Калуге, Твери, Челябинске, а теперь и в Нижнем.
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