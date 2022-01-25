В Нижнем Новгороде заработали еще 12 платных парковок

Так, с 24 января парковки начали работу на улицах:

Алексеевской — около дома 26

Костина — между улицей Белинского и площадью Горького

Ижорской — от улицы Белинского до улицы Горького

Нестерова — между Верхневолжской набережной и улицей Ульянова

Горького — от улицы Ильинской до площади Горького; от дома №148 до дома №140, от площади Свободы до ТЦ «Шоколад»

Провиантской — от улице Ижорской до улицы Горького

Самаркандской

Также, на четной стороне Зеленского съезда, на Заречном бульваре и Портовом переулке.

Напомним, на территории Нижегородской области многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться парковками. Такие нормы уже действуют в Москве Санкт-Петербурге, Рязани, Белгороде, Уфе, Калуге, Твери, Челябинске, а теперь и в Нижнем.

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