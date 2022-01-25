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В Нижнем Новгороде заработали еще 12 платных парковок

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Еще 12 платных парковочных мест начали работать в столице Приволжья. Большая часть — в верхней части Нижнего Новгорода.

 

автор фото — Дима Четыре

Так, с 24 января парковки начали работу на улицах:

  • Алексеевской — около дома 26
  • Костина — между улицей Белинского и площадью Горького
  • Ижорской — от улицы Белинского до улицы Горького
  • Нестерова — между Верхневолжской набережной и улицей Ульянова
  • Горького — от улицы Ильинской до площади Горького; от дома №148 до дома №140, от площади Свободы до ТЦ «Шоколад»
  • Провиантской — от улице Ижорской до улицы Горького
  • Самаркандской

Также, на четной стороне Зеленского съезда, на Заречном бульваре и Портовом переулке.

Напомним, на территории Нижегородской области многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться парковками. Такие нормы уже действуют в Москве Санкт-Петербурге, Рязани, Белгороде, Уфе, Калуге, Твери, Челябинске, а теперь и в Нижнем.

 

 

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