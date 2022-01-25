Крепкие морозы и снегопад: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Нижнем Новгороде

Сегодня, 25 января, в столице Приволжья будет морозно и снежно. Так, утром температура воздуха достигнет отметки –13 градусов по Цельсию, но будет ощущаться как –18(!).

Днем столбики термометров покажут –10. Порывы юго-западного ветра достигнут 2,1 метр в секунду.

К вечеру, после 18:00, температура воздуха опустится до –12, но ощущаться будет по прежнему морознее, как–17. Вечером на улицах города пройдут осадки, которые будут идти всю ночь — до утра следующего дня.