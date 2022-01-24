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Сколько потратят на реконструкцию Дворца труда в Нижнем Новгороде? Больше 700 миллионов рублей

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Объект культурного наследия на улице Большой Покровской — Дворец труда — реконструируют за 723,3 миллиона рублей. Подрядчик ООО «Профитстрой» должен завершить работу до 30 ноября 2023 года.

 

автор фото — Алексей Шевченко

Реконструкция пройдет на средства федерального бюджета. В 2022 году направят 460 миллионов, а в 2023 году — еще 273,3 миллиона рублей.

Отмечается, что после реконструкции в здание переедет Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Дом №1 на улице Большой Покровской построили в 1899-1904 годах по проекту петербургского архитектора Владимира Цейдлера.

 

Напомним, каток в ТЦ «Океанис» на Гагарина закрыли на реконструкцию. Рассказываем, когда он откроется.

 

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