Мокрый снег и похолодание до –15: какой будет погода в начале недели в Нижнем Новгороде

Какой будет рабочая неделя в Нижнем Новгороде? Рассказываем подробнее.

Сегодня, 24 января, утром столбики термометров покажут –13 градусов, днем потеплеет до –10. Такая погода сохранится до конца дня. Порывы юго-восточного ветра достигнут 1,5 метров в секунду.

В середине недели будет пасмурно, днем разогреет до –11 градусов по Цельсию. Вечером и ночью столбики термометров вновь покажут –13. Ветер придет с юга со скоростью 3 метра в секунду.

В четверг, 27 января, в регионе продолжится небольшой снегопад. Утром похолодает до –15, днем воздух прогреется до –10. Юго-западный ветер подует со скоростью 1,3 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до −14.

В пятницу, 28 января, утром температура воздуха составит –13 градусов, днем термометры покажут −9 . Вечером и ночью термометры покажут –11. Скорость южного ветра вырастет до 2,5 метров в секунду. Целый день будет снежно.

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