В Нижегородской области появится первый(!) национальный парк

Проект подготовит Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды «ВНИИ Экология». Уже определены пять территорий, где может появиться нацпарк — Заволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский участки на севере области, а на юге это — Пустынский и Ичалковский.

При проектировании территории за основу брались особо охраняемые природные территории региона. К примеру, заказники — «Килемарский» и «Ичалковский» и «Долина реки Ижма».

Границы национального парка и режим его охраны определят при проектировании. Кроме того, включать населенные пункты в состав территории не планируют.

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Фото: pexels