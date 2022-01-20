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Трассу «Нижний Новгород — Саратов» расширят до четырех полос

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В Нижнем Новгороде разрабатывают проект расширения трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» до четырех полос. Об этом заявила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

 

Согласно проекту, капитальный ремонт сделает поездку по дороге более комфортной и увеличит пропускную способность трассы.

Так, в планах провести капитальный ремонт дорожного полотна и расширить проезжую часть до четырех полос движения на участках :

  • между 40 и 52 километрами
  • между 52 и 77 километрами

Проектирование планируют завершить к началу 2023 года, а финансировать работы будет федеральный бюджет. Пока неизвестно, когда завершится сам капитальный ремонт — сроки определят после получения положительного заключения госэкспертизы. Участки трассы включат в федеральную программу.

 

 

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Фото: pexels

 

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