Трассу «Нижний Новгород — Саратов» расширят до четырех полос

В Нижнем Новгороде разрабатывают проект расширения трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» до четырех полос. Об этом заявила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».
Согласно проекту, капитальный ремонт сделает поездку по дороге более комфортной и увеличит пропускную способность трассы.
Так, в планах провести капитальный ремонт дорожного полотна и расширить проезжую часть до четырех полос движения на участках :
- между 40 и 52 километрами
- между 52 и 77 километрами
Проектирование планируют завершить к началу 2023 года, а финансировать работы будет федеральный бюджет. Пока неизвестно, когда завершится сам капитальный ремонт — сроки определят после получения положительного заключения госэкспертизы. Участки трассы включат в федеральную программу.
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Фото: pexels
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