Опять снегопады: синоптики рассказали о погоде на выходных в Нижнем Новгороде

По сообщению регионального МЧС сегодня, 14 января, Нижний Новгород накроет сильный снегопад. Он начнется днем и продолжится до ночи. Так, высота снежного покрова может увеличиться на 10 сантиметров.

«Мы просим владельцев автомобилей не оставлять их на обочинах в неположенных местах, чтобы спецтехника могла качественно очистить улицы города», — комментируют представители городского департамента транспорта.

Кроме того, небольшие снегопады пройдут в столице Приволжья и в выходные.

В субботу, 15 января, утром столбики термометров покажут −8 градусов, северный ветер будет дуть со скоростью 4,5 метров в секунду. Днем начнется снегопад, а температура поднимется до −6. Северный ветер сменится северо-западным, а скорость поднимется до 5,3 метров в секунду.

В воскресенье, 16 января, будет также снежно, днем температура воздуха достигнет отметки в −7 градусов по Цельсию, ночью ожидается похолодание до −9. Западный ветер будет дуть со скоростью 4,5 метров в секунду.