В Нижнем Новгороде продолжается непогода. Сколько единиц техники круглосуточно чистят город?

Первая рабочая неделя 2022 года в Нижнем Новгороде началась с сильного снегопада. Непогода пришла в столицу Приволжья 10 января — к этому дню выпало около половины(!) месячной нормы осадков. Кроме того, за сутки из города вывезли около 20 тысяч кубометров снега.

«Сильный снегопад в Нижнем Новгороде продолжается уже более десяти часов подряд. Конечно, это испытание для дорожных служб, поскольку такой снегопад требует от дорожных рабочих и спецтехники непрерывной работы», — прокомментировал Юрий Шалабаев. По его словам, ночью, после того, как транспортный поток на улицах города стал меньше, начался вывоз снега.

Отмечается, что с 8 декабря в городе введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий.

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