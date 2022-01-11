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В Нижнем Новгороде продолжается непогода. Сколько единиц техники круглосуточно чистят город?

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Из-за сильного снегопада улицы столицы Приволжья круглосуточно чистят 400 единиц техники и около 800 рабочих. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в Instagram.

 

автор фото — Никита Духник

Первая рабочая неделя 2022 года в Нижнем Новгороде началась с сильного снегопада. Непогода пришла в столицу Приволжья 10 января — к этому дню выпало около половины(!) месячной нормы осадков. Кроме того, за сутки из города вывезли около 20 тысяч кубометров снега. 

«Сильный снегопад в Нижнем Новгороде продолжается уже более десяти часов подряд. Конечно, это испытание для дорожных служб, поскольку такой снегопад требует от дорожных рабочих и спецтехники непрерывной работы», — прокомментировал Юрий Шалабаев. По его словам, ночью, после того, как транспортный поток на улицах города стал  меньше, начался вывоз снега. 

Отмечается, что с 8 декабря в городе введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий.

 

 

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