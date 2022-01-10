У Нижегородского Дворца спорта перекроют движение транспорта. Рассказываем, когда именно

11 января в Нижнем Новгороде у Дворца спорта приостановят движение транспорта. Ограничение движения около дома 29 связано с проведением хоккейного матча команды «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Городской департамент транспорта просит нижегородцев быть внимательными на дорогах, учитывать изменения и продумывать пути объезда заранее.
Ограничения движения транспорта на участке дороги около Дворца спорта будут действовать с 7:00 до 22:00. Объезд организуют по прилегающим улицам.
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Фото: ru.wikipedia.org
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