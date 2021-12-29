«Лучше буду заниматься воспитанием внуков, чем продавцов»: нижегородский Мытный рынок выставлен на продажу

Собственник Мытного рынка рассказал о причинах продажи: торговая площадка стала забирать слишком много времени и приносить много хлопот. Будучи 27 лет владельцем объекта, он устал и теперь планирует посвятить время семье и воспитанию внуков.

Отмечается, что рынок на Большой Покровской планировали открыть после окончания празднования 800-летия Нижнего Новгорода, однако открытие перенесли. Пока Ваган Багдасарян не намерен возобновлять работу торговой точки в связи с планами ее продать.

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Фото: Дмитрий Пономарев