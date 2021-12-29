В Нижний Новгород пришло потепление. Какая погода ждет горожан в новогоднюю ночь?

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» изучили данные метеонаблюдений в столице Приволжья за последние 10 лет и выяснили, какую погоду на Новый год нижегородцы считают идеальной. Оказалось, что за последнее десятилетие горожане трижды встретили Новый год при ожидаемой погоде — в 2012, 2013 и 2019 годах. К сожалению, первая ночь 2022 года в число идеальных не войдет.

В ночь с 31 декабря на 1 января нижегородцев ожидает небольшой снег. Температура воздуха около −7 градусов по Цельсию, ветер будет дуть со скоростью 3,3 метра в секунду. Утром 1 января в городе потеплеет до -5, ветер ослабнет до 2,8 метров в секунду.

Идеальной новогодней погодой, по мнению жителей Нижнего, оказалась такая: температура от 0 до −10 градусов, безветренно и с небольшим снегопадом.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.