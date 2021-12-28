Как нижегородский транспорт будет работать в праздничные дни? Рассказываем подробнее

Так, с 31 декабря по 9 января городской транспорт будет ходить по воскресному расписанию. Кроме того, в саму новогоднюю ночь работу — автобусов, троллейбусов, трамваев и метро продлят до 3:30 часов.

Отмечается, что движение трамваев № 8 и 417 и автобусов № 1, 11, 40, 41, 45, 48, 52, 68 и 95 будет организовано по укороченным маршрутам. Вагоны метро будут ходить с интервалом в 10 минут. Уехать домой после праздничных гуляний в новогоднюю ночь нижегородцы смогут на трамваях № 2, 3, 6, 7, 8, 21 и 417, троллейбусах № 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17 и 31, а также на автобусах № 1, 11, 40, 41, 43, 45, 48, 52, 61, 68, 71 и 95.

Подробные изменения в расписании общественного транспорта можно посмотреть здесь.

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