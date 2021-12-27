В Нижегородском кремле запустят экскурсии на электрокарах. Когда можно будет прокатиться?

Кроме того, по словам Андрея Бетина, на территории Нижегородского кремля планируют организовать — книжные выставки, фестивали и образовательные проекты. Уже весной 2022 года здесь начнут проводить открытые исторические и архитектурные лекции, а в Литературном саду откроют — различные мастер-классы.

Напомним, ранее сообщалось, что в январские каникулы из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд «В гости к Морозко, в Варнавин-Град». Первый рейс отправится — 4 января.

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