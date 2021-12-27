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В Нижнем Новгороде благоустроят площадь Ленина и Заречный бульвар. Когда планируют начать?

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В 2022 году в столице Приволжья могут обновить городские пространства — планируют благоустроить площадь Ленина и бульвар Заречный. Об этом заявила директор ИРГСНО Дарья Шорина, отвечая на вопросы горожан в социальной сети.

 

Так, по словам Дарьи Шориной, площадь Ленина и Заречный бульвар могут обновить и благоустроить уже в 2022 году.

На данный момент идет поиск дополнительного финансирования, после чего команда сформирует второй этап программы «Среда 800» на 2022 год. Список городских пространств анонсируют, когда появятся средства и будет принято решение по дополнительным объектам для проведения работ.

Напомним, ранее в нижегородском парке Швейцария благоустроили две площадки для выгула и дрессировки собак. Здесь установили — кинологические кольца, барьеры, балансиры, стойки и туннели.

 

 

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Фото: архитектурное бюро «ВЕЩЬ!»

 

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