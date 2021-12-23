Сильные морозы временно отступят: в Нижний придет резкое потепление до -15

В столицу Приволжья завтра придет резкое потепление и снегопад. Так, в течение дня температура поднимется сразу на 11(!) градусов с –26 до –15 градусов по Цельсию. По словам синоптиков, сильные морозы в регионе временно отступят.

Сегодня, 23 декабря, в городе наблюдалась сильная влажность — от от 77% до 83%, а скорость порывов юго-западного ветра достигала пяти метров в секунду.

Напомним, на этой неделе в Нижний Новгород и область пришел мороз до –32 градусов по Цельсию. Сотрудники котельных и теплопунктов работают в усиленном режиме, а домоуправляющим компаниям рекомендовано увеличить количество аварийно-ремонтных бригад.

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