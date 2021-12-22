Сильные морозы не отступают: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Нижнем

В Нижнем Новгороде продолжаются сильные морозы. Сегодня, например, обещают до 32 градусов ниже нуля. Рассказываем о том, долго ли они пробудут в городе — в прогнозах синоптиков на ближайшие дни.
автор фото — Алексей Шевченко
Сильные морозы ожидают нижегородцев сегодня и завтра. Так, ночью и утром 22 и 23 декабря в Нижний Новгород и область ожидается мороз до –32 градусов по Цельсию.
Так, сотрудники котельных и теплопунктов работают в усиленном режиме, а домоуправляющим компаниям рекомендовано увеличить количество аварийно-ремонтных бригад.
Кроме того, нижегородцам рекомендуют меньше времени проводить на улице, надевать многослойную одежду, головной убор и водонепроницаемую обувь, чтобы избежать переохлаждения организма.
Напомним, в Нижнем Новгороде за первые три недели декабря выпало огромное количество осадков — это 114% от месячной нормы. На улицах города работают 1000 коммунальщиков и 400 единиц техники.
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