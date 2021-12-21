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Для многодетных семей Нижегородской области введут бесплатную парковку

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На территории Нижегородской области многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться парковками. Депутаты Заксобрания внесли соответствующие изменения в закон. Такие нормы уже действуют в Москве Санкт-Петербурге, Рязани, Белгороде, Уфе, Калуге, Твери, Челябинске, а теперь и в Нижнем.

 

«Сегодня у многодетных семей есть возможность бесплатно парковаться на платных парковках в Нижнем Новгороде. Депутаты предложили не ограничиваться областным центром и распространить эту льготу для многодетных семей на всю область», — добавил председатель комитета ЗСНО по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

По его словам, гости столицы Приволжья также смогут воспользоваться этим правом.

Напомним, в ближайший месяц в Нижнем появится еще 26 платных парковок. 20 декабря откроют уже девять из них. Рассказываем подробнее.

 

 

 

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Фото: pexels

 

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