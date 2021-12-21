Для многодетных семей Нижегородской области введут бесплатную парковку

«Сегодня у многодетных семей есть возможность бесплатно парковаться на платных парковках в Нижнем Новгороде. Депутаты предложили не ограничиваться областным центром и распространить эту льготу для многодетных семей на всю область», — добавил председатель комитета ЗСНО по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

По его словам, гости столицы Приволжья также смогут воспользоваться этим правом.

Напомним, в ближайший месяц в Нижнем появится еще 26 платных парковок. 20 декабря откроют уже девять из них. Рассказываем подробнее.

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Фото: pexels