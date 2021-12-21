Нижегородские этнопарки признаны одними из самых интересных в России

Два музея под открытым небом в Нижегородской области попали в рейтинг самых интересных этнических парков России.

Аналитики сервиса отметили атмосферное и загадочное место — музей архитектуры и быта народов Поволжья «Щелоковский хутор». Посетители этнопарка попадают на настоящую деревенскую улицу и могут познакомиться с архитектурой и бытом народов Поволжья. Туристы прогуливаются среди крестьянских изб, хозяйственных построек и староверских церквей среди густого леса и каскада прудов.

Еще один этнопарк региона, отмеченный, как лучший в России — нижегородский этнопарк эрзянской культуры в городе Лукоянов. На территории расположены деревянные идолы, изображающие богов эрзян, в экспозиции можно увидеть несколько сотен аутентичных предметов культуры и быта.

Напомним, ранее Нижний Новгород занял первое(!) место в рейтинге от исследовательского портала Numbeo. Сайт обновил данные по индексу качества жизни среди российских городов-миллионников — Нижний продолжает лидировать.

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Фото: сообщество «Музей деревянного зодчества "Щелоковский хутор"» «ВКонтакте»