Синоптик: в Нижнем Новгороде в декабре выпало больше месячной нормы осадков

За начало декабря в Нижнем Новгороде выпало больше месячной нормы — это 114%. При этом только за сегодняшнюю ночь с улиц города вывезли почти 8 тысяч кубометров снега. Для обработки городских дорог и тротуаров израсходовали — 283 тонны(!) противогололедных материалов.
В Нижнем Новгороде за первые три недели декабря выпало огромное количество осадков — это 114% от месячной нормы. На улицах города работают 1000 коммунальщиков и 400 единиц техники.
По словам начальника отдела содержания улично-дорожной сети департамента транспорта Андрея Курочкина, качество и сроки уборки снега напрямую зависят от количества припаркованных на обочинах машин. Так, вместо 3-4 отведенных часов на вывоз снега уходит до трех дней.
Напомним, аналитики сервиса «Яндекс.Погода» рассказали о погоде в новогодние каникулы в столице Приволжья. Так, в канун Рождества температура воздуха опустится до –30(!) градусов по Цельсию.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.