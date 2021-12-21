Синоптик: в Нижнем Новгороде в декабре выпало больше месячной нормы осадков

В Нижнем Новгороде за первые три недели декабря выпало огромное количество осадков — это 114% от месячной нормы. На улицах города работают 1000 коммунальщиков и 400 единиц техники.

По словам начальника отдела содержания улично-дорожной сети департамента транспорта Андрея Курочкина, качество и сроки уборки снега напрямую зависят от количества припаркованных на обочинах машин. Так, вместо 3-4 отведенных часов на вывоз снега уходит до трех дней.

Напомним, аналитики сервиса «Яндекс.Погода» рассказали о погоде в новогодние каникулы в столице Приволжья. Так, в канун Рождества температура воздуха опустится до –30(!) градусов по Цельсию.

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Фото: pexels