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Стали известны все городские локации, где пройдут новогодние гуляния в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород — «Новогодняя столица России — 2022». Стало известно, где откроются праздничные площадки в городе, а где пройдут главные гуляния в новогоднюю ночь.

 

автор фото — Андрей Орехов

Основные новогодние и рождественские локации откроют уже 25 декабря и проработают они до 9 января. Главной городской новогодней площадкой станет площадь Горького, где откроется «Горьковская ярмарка-800».

 

Рассказываем, на каких площадках города пройдут гуляния в новогоднюю ночь. Работать они будут в ночь с 31 декабря на 1 января (с 22:00 до 03:00).

 

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