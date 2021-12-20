Стали известны все городские локации, где пройдут новогодние гуляния в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород — «Новогодняя столица России — 2022». Стало известно, где откроются праздничные площадки в городе, а где пройдут главные гуляния в новогоднюю ночь.
автор фото — Андрей Орехов
Основные новогодние и рождественские локации откроют уже 25 декабря и проработают они до 9 января. Главной городской новогодней площадкой станет площадь Горького, где откроется «Горьковская ярмарка-800».
Рассказываем, на каких площадках города пройдут гуляния в новогоднюю ночь. Работать они будут в ночь с 31 декабря на 1 января (с 22:00 до 03:00).
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.