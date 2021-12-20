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49 зайцев, медведей и лягушек получил Нижний Новгород от Москвы. Трехмерные фигуры уже украсили город

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Трехмерные фигуры лягушек, медведей, елок и зайцев расставили в скверах Нижнего Новгорода. Ранее их получил город из в Москвы. Так, яркие арт-объекты, имитирующие ледяные статуи, можно найти на Ярмарочном проезде, Канавинском и Московском шоссе. А где еще? Рассказываем подробнее.

 

Столица Приволжья получила арт-объекты из Москвы. Объемные фигуры животных — зайцев, медведей, елок и кристаллов расставили по всему городу. Всего в Нижнем установили 49 трехмерных скульптур.

В Канавинском районе фигур больше всего: на Ярмарочном проезде установили семь штук, в Канавинском сквере и на Московском шоссе – еще девять.

Кроме того, по восемь трехмерных моделей появилось на площади перед кинотеатром «Россия» и на бульваре Авиастроителей — в Московском.

В Автозаводском районе появилось сразу 14 таких фигур. Десять экземпляров поставили на бульваре Юбилейном в Сормовском районе. Сквер имени Никиты Рыбакова украсили сразу десятью моделями: двумя зайцами, тремя елями, кристаллом, и медведями.

 

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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