Где встретят новогодние праздники нижегородцы? Рассказываем

Жители столицы Приволжья для своих новогодних путешествий выбирают теплые страны — Турцию, Армению, Египет, Беларусь и ОАЭ, а наиболее популярные города — Стамбул, Ереван, Анталия, Минск и Дубай. Среди российских городов у нижегородцев лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

В этом году увеличилось число горожан, которые планируют улететь на новогодние каникулы — число поездок по России выросло на 10%, а желающих улететь за границу выросло в 7(!) раз.

Так, отдых в России у жителей Нижнего Новгорода в среднем продлится 7 дней, путешествие за границу будет дольше, но только на один день, и составит — 8 дней. Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны — 17 300 рублей. Перелет за границу снизился на 40% и составит 34 100 рублей..

Россияне выбирают для новогодних путешествий — Турцию, Армению и Молдову, а среди российских городов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Напомним, ранее стало известно, какой процент жителей Нижнего Новгорода считают себя успешными. Подробнее здесь.

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