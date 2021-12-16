В Нижнем откроют еще 26 платных парковок. Девять из них заработает уже в конце декабря

Так, первыми откроются парковки на улицах — Октябрьская (от Варварской до Ошарской), Пискунова (от Большой Печерской до Ульянова), Ошарская (от улицы Горького до Володарского), Воровского (от Костина до улицы Горького), Новая (от площади Горького до улицы Ильинской), Решетниковская (от улицы Горького до Звездинки), Луначарского (от Коммунистической до Марата) и (под метромостом до улицы Ивана Романова), а также на Кожевенном переулке.

С 27 декабря откроют на улицах — Академика Блохиной (от Варварской до Ошарской), Арзамасская, Большая Покровская (от дома 63), Горького (от дома 141 до дома 145, от дома 162 до дома 154), а также в переулках Городецкий, Нагорный и Казарменный.

С 10 января парковки запустят на Окском съезде (от дома 2 до дома 4), на Нижневолжской набережной (от улицы Широкой до переулка Казарменного, от дома 1Б до переулка Казарменного), в Чернопрудском переулке, на улицах Грузинская (от улицы Большой Покровской до улицы Ошарской), Добролюбова (от Зеленского съезда до улицы Большой Покровской), Сергиевская (от улицы Ильинской до улицы Добролюбова), Решетниковская (от улицы Горького до улицы Звездинки), Трудовая (от улицы Белинского до улицы Горького), Студеная (от Звездинки до Холодного переулка).

Напомним, ранее для нижегородцев открыли десять платных парковочных пространств. Публикуем адреса новых объектов.

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