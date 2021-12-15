Неизвестные сообщили о минировании Нижегородского метро

Региональное подразделение МЧС получило сообщение от неизвестных о бомбах, которые заложены на всех станциях метро в столице Приволжья. К выходам из метрополитена уже подъехали пожарные машины и спасатели.
Сегодня, 15 декабря, Нижегородские спасатели получили анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах на всех станциях городской подземки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Пожарно-спасательные подразделения выехали для проверки анонимного сообщения.
«Данная информация проверяется компетентными органами», — добавили в МЧС.
Подробности инцидента устанавливаются.
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Фото: pexels
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