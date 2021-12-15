Неизвестные сообщили о минировании Нижегородского метро

Сегодня, 15 декабря, Нижегородские спасатели получили анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах на всех станциях городской подземки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Пожарно-спасательные подразделения выехали для проверки анонимного сообщения.

«Данная информация проверяется компетентными органами», — добавили в МЧС.

Подробности инцидента устанавливаются.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels