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Неизвестные сообщили о минировании Нижегородского метро

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Региональное подразделение МЧС получило сообщение от неизвестных о бомбах, которые заложены на всех станциях метро в столице Приволжья. К выходам из метрополитена уже подъехали пожарные машины и спасатели.

 

Сегодня, 15 декабря, Нижегородские спасатели получили анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах на всех станциях городской подземки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Пожарно-спасательные подразделения выехали для проверки анонимного сообщения.

«Данная информация проверяется компетентными органами», — добавили в МЧС.

Подробности инцидента устанавливаются. 

 

 

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Фото: pexels

 

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