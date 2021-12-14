Винтажную карусель и рождественский городок начали устанавливать на Нижегородской ярмарке

Нижний Новгород готовится к празднованию Нового года и Рождества — городские пространства украшают гирляндами и инсталляциями. Так, на ярмарку уже привезли винтажную карусель, домики, в которых разместятся торговые лавки и фудкорт. Кроме того, продолжается монтаж большого уличного катка, где 24 декабря пройдет гала-концерт с участием звезд проекта «Ледниковый период».

Напомним, для посещения четырех новогодних шоу в Нижнем Новгороде будет необходима регистрация. Об этом сообщает министр культуры региона Олег Беркович. Рассказываем, на какие из них нужна предварительная запись.

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Фото: Instagram Алексей Молев