18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Винтажную карусель и рождественский городок начали устанавливать на Нижегородской ярмарке

Поделиться:

На Нижегородской ярмарке стартовал монтаж новогоднего катка, фудкорта и винтажной карусели. Об этом рассказал в своем аккаунте в Instagram ведущий «Центра 800» Алексей Молев.

 

Нижний Новгород готовится к празднованию Нового года и Рождества — городские пространства украшают гирляндами и инсталляциями. Так, на ярмарку уже привезли винтажную карусель, домики, в которых разместятся торговые лавки и фудкорт. Кроме того, продолжается монтаж большого уличного катка, где 24 декабря пройдет гала-концерт с участием звезд проекта «Ледниковый период».

Напомним, для посещения четырех новогодних шоу в Нижнем Новгороде будет необходима регистрация. Об этом сообщает министр культуры региона Олег Беркович. Рассказываем, на какие из них нужна предварительная запись.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Instagram Алексей Молев

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: