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Платные парковки в Нижнем Новгороде станут бесплатными. Правда, только в новогодние праздники

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В Нижнем Новгороде платные парковки и стоянки станут бесплатными на период новогодних праздников, а именно — с 31 декабря по 9 января. Плата за их использование взиматься не будет.

 

Автомобилисты не будут оплачивать парковку в выходные и праздничные дни. Данное правило будет действовать и на предстоящие новогодние и рождественские выходные — с 31 декабря до 9 января. Отмечается, что закрытые платные парковки на площадях Горького и Революции продолжат работать и взимать плату в обычном режиме.

Так, использовать открытые парковочные зоны можно бесплатно в выходные и праздничные дни, в соответствии с нормативно-правовыми актами. Кроме того, в рабочие дни плата не взимается — с 20:00 до 8:00.

Напомним, из-за уборки снега в столице Приволжья на 40 улицах города запретили парковку до 13 декабря. В это время будут убирать снег, сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

 

 

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Фото: drive2.ru

 

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