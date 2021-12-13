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На новогодние шоу Нижнего ввели предварительную регистрацию. Рассказываем, на какие именно

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Для посещения четырех новогодних шоу в Нижнем Новгороде будет необходима регистрация. Об этом сообщает министр культуры региона Олег Беркович. Рассказываем, на какие из них нужна предварительная запись.

 

автор фото — Игорь Иванов

Сразу четыре новогодних события в столице Приволжья потребуют предварительной регистрации. Так, заранее записаться необходимо на:

  • «Горьковскую елку» в Манеже
  • открытие катка на Нижегородской ярмарке
  • ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик»
  • ледовое шоу на церемонии закрытия фестиваля «Новогодняя столица России» на Нижегородской ярмарке

Регистрацию можно пройти на сайте «Нижний 800». Все остальные мероприятия будут свободными для посещения.

Ранее стала известна программа празднования Нового года в Нижнем Новгороде — театральные станции, ярмарки, ледовые шоу и многое другое. Подробнее здесь.

 

 

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Ранее стала известна программа празднования Нового года в Нижнем Новгороде — театральные станции, ярмарки, ледовые шоу и многое другое. Подробнее здесь.

 

 

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