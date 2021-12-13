В Нижнем Новгороде началась оттепель? Какой будет погода на новой рабочей неделе?

Новая рабочая неделя в столице Приволжья порадует горожан комфортной температурой — на смену почти 20-градусным морозам придет потепление до 0!

Сегодня, 13 декабря, будет облачно и достаточно пасмурно. Днем столбики термометров достигнут отметки в –6 градусов по Цельсию. Вечером ожидается температура –5, начнется небольшой снег, который продолжится до утра следующего дня. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду.

Во вторник, 14 декабря, утро будет снежным — снегопад продолжится до вечера. Температура воздуха будет держаться на отметке в –5 градусов. В среду, 15 декабря, Днем будет прохладно — до –6 градусов, а к ночи термометры покажут –4. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3,4 метра в секунду.

В четверг, 16 декабря, утром будет достаточно комфортно — около –4 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется до –2. К вечеру начнется снегопад, после потеплеет до 0. Ночью пройдет дождь со снегом. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4,4 метра в секунду.

В пятницу, 17 декабря, целый день будет идти мокрый снег. Днем столбики термометров покажут –1, а после обеда и до конца дня продержится температура –2. Днем направление ветра сменится на восточное, а к ночи на северное и его порывы ослабнут.

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