В Нижнем Новгороде пройдет акция по сбору бытовой техники и электроники

19 декабря в столице Приволжья пройдет акция «Электронный сбор» от проекта «Нижний Новгород — экологическая столица». Вышедшую из строя технику в Нижнем Новгороде можно будет сдать на переработку. Можно сдать: старые мобильные телефоны, компьютеры и другую электронику.
Переработка позволит вернуть в производство пластмассы и металлы. Сдать электронику можно будет на парковках торговых центров с 13:00 до 15:00:
- у ТЦ «Седьмое небо» (напротив вывески H&M)
- у ТЦ «Мега» (рядом с экостанцией)
- у ТЦ «Небо» (за Средним рынком)
- у ТРЦ «Жар-Птица» (со стороны пл. Советской)
- перед Автозаводским парком
По итогам пяти предыдущих сборов нижегородцы отправили на переработку почти 10,2 тонны техники.
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Фото: Instagram «Экостолица»
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