В Нижнем Новгороде пройдет акция по сбору бытовой техники и электроники

Переработка позволит вернуть в производство пластмассы и металлы. Сдать электронику можно будет на парковках торговых центров с 13:00 до 15:00:

у ТЦ «Седьмое небо» (напротив вывески H&M)

у ТЦ «Мега» (рядом с экостанцией)

у ТЦ «Небо» (за Средним рынком)

у ТРЦ «Жар-Птица» (со стороны пл. Советской)

перед Автозаводским парком

По итогам пяти предыдущих сборов нижегородцы отправили на переработку почти 10,2 тонны техники.

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Фото: Instagram «Экостолица»