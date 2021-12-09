Нижний вошел в шорт-лист премии Russian Creative Awards. Город борется за звание «Креативного региона»

За звание самого «Креативного региона» вместе с Нижним Новгородом поборются — Москва, Ульяновская область, Республика Саха (Якутия) и ХМАО-Югра. С 28 ноября по 5 декабря проводился отбор номинантов из 72 регионов страны. По результатам работы экспертного совета были определены претенденты на победу в 10 номинациях.

«Нам удалось перезагрузить сферу культуры, обновив не только более 10 выставочных и культурных пространств, но и изменив сам подход к подаче и потреблению культуры и искусства. Формируется большой креативный кластер на базе «Маяка», развивается архитектура и урбанистика, и, конечно, ИТ-сфера. Мы рады, что наши достижения уже замечены на федеральном уровне. Это говорит о верном пути, который выбрал Нижний Новгород», — рассказывает министр культуры региона Олег Беркович.

Посмотреть церемонию награждения можно на сайте премии.

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