Старинные монеты и «мерч» для Красной армии: при строительстве нового корпуса НИУ ВШЭ нашли коллекцию артефактов

Во время подготовки к строительству нового здания ВШЭ специалисты провели археологические исследования на земельном участке. На месте будущего корпуса удалось найти сразу несколько объектов из разных эпох — фрагменты керамической посуды и фарфора и монеты.

«Культурный слой в целом очень сильно разрушен застройкой XX века, поэтому удалось найти только его разновременные остатки — самый ранний материал датируется серединой XVIII века, а самый поздний — послереволюционным периодом ХХ века», — поделился историк.

Найденные артефакты передадут в Нижегородский музей-заповедник. Руководство музея самостоятельно решит, будут ли эти предметы выставлены на всеобщее обозрение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородской области — недалеко от села Акузово — археологи Института РАН нашли редкое поселение бронзового века с сохранившимися следами построек. Археологи собрали масштабную коллекцию артефактов — кремневые орудия, лепную керамику и изделия из бронзы.

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Фото: из личного архива Игоря Владимировича Чечушкова