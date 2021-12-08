В Нижнем пройдут лекции об архитектуре и урбанистике. Их прочитает главред проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов

В Арсенале и пространстве «Высота» пройдут лекции от Павла Гнилорыбова. Специалист по исторической урбанистике прочитает четыре лекции об архитектуре.
автор фото — Дима Четыре
9 декабря в центре «Высота» в 19:00 пройдет лекция. Расскажут о:
- науке путешествовать: как в России появился сам жанр путешествий, когда россияне стали активно изучать свою страну, каковы особенности старого путешествия на лошадях, по реке и железной дороге
- развитии архитектурного зрения: что интересного скрывают российские здания, какие детали и особенности, где находятся интересные памятники, до которых довольно сложно добраться
11 декабря в Арсенале в 13:00 Павел расскажет о:
- как проходило первое большое 800-летие — юбилей Москвы в 1947 году
- бывает ли архитектура «плохой» или «хорошей», как современники оценивали новые появлявшиеся стили.
Для посещения лекториев необходима регистрация. Сообщество «Нижний 800» «ВКонтакте» проведет прямую трансляцию.
Организаторы просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
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