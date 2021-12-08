В Нижнем пройдут лекции об архитектуре и урбанистике. Их прочитает главред проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов

9 декабря в центре «Высота» в 19:00 пройдет лекция. Расскажут о:

науке путешествовать: как в России появился сам жанр путешествий, когда россияне стали активно изучать свою страну, каковы особенности старого путешествия на лошадях, по реке и железной дороге

развитии архитектурного зрения: что интересного скрывают российские здания, какие детали и особенности, где находятся интересные памятники, до которых довольно сложно добраться

11 декабря в Арсенале в 13:00 Павел расскажет о:

как проходило первое большое 800-летие — юбилей Москвы в 1947 году

бывает ли архитектура «плохой» или «хорошей», как современники оценивали новые появлявшиеся стили.

Для посещения лекториев необходима регистрация. Сообщество «Нижний 800» «ВКонтакте» проведет прямую трансляцию.

Организаторы просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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