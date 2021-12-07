В 8 районах Нижнего установили стереоскопы. Нижегородцы теперь могут увидеть прошлое родного города в формате 3D

В рамках проекта «Нижний в 3D — взгляд через эпоху» в столице Приволжья создали и установили восемь уличных стереоскопов. Они появились в знаковых точках города. В стереоскопах можно увидеть уникальные работы Андрея Карелина, Максима Дмитриева, Дмитрия Смирнова и стереопары неизвестных авторов.