В 8 районах Нижнего установили стереоскопы. Нижегородцы теперь могут увидеть прошлое родного города в формате 3D

В рамках проекта «Нижний в 3D — взгляд через эпоху» в столице Приволжья создали и установили восемь уличных стереоскопов. Они появились в знаковых точках города. В стереоскопах можно увидеть уникальные работы Андрея Карелина, Максима Дмитриева, Дмитрия Смирнова и стереопары неизвестных авторов.
Жители и гости города смогут увидеть архивные 3D-виды столицы Приволжья на рубеже XIX—XX веков.
Стереоскопы появились на следующих улицах и набережных города:
- на пересечении Должанской и Мануфактурной — вид на ярмарочные ряды
- Окская набережная — вид на Оку с плашкоутного моста
- у Канавинского моста — вид на Нижневолжскую набережную
- улица Рождественская, 24 — вид на церковь Козьмы и Демьяна и пассаж Блинова
- улица Рождественская, 11 — вид на Кремлевский фуникулер
- улица Большая Покровская, 30 — вид на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
- улица Большая Покровская, 8 — вид на Малую Покровскую
- на пересечении Славянской и Студеной — вид на усадьбу Седова и Храм Святителей Московских
Более подробно посмотреть на места установки можно на специальной карте.
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Фото: Андрей Орехов
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