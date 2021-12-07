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В 8 районах Нижнего установили стереоскопы. Нижегородцы теперь могут увидеть прошлое родного города в формате 3D

В рамках проекта «Нижний в 3D — взгляд через эпоху» в столице Приволжья создали и установили восемь уличных стереоскопов. Они появились в знаковых точках города. В стереоскопах можно увидеть уникальные работы Андрея Карелина, Максима Дмитриева, Дмитрия Смирнова и стереопары неизвестных авторов.

 

Жители и гости города смогут увидеть архивные 3D-виды столицы Приволжья на рубеже XIX—XX веков.

Стереоскопы появились на следующих улицах и набережных города:

  • на пересечении Должанской и Мануфактурной — вид на ярмарочные ряды
  • Окская набережная — вид на Оку с плашкоутного моста
  • у Канавинского моста — вид на Нижневолжскую набережную
  • улица Рождественская, 24 — вид на церковь Козьмы и Демьяна и пассаж Блинова
  • улица Рождественская, 11 — вид на Кремлевский фуникулер
  • улица Большая Покровская, 30 — вид на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
  • улица Большая Покровская, 8 — вид на Малую Покровскую
  • на пересечении Славянской и Студеной — вид на усадьбу Седова и Храм Святителей Московских

Более подробно посмотреть на места установки можно на специальной карте.

 

 

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Фото: Андрей Орехов

 

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