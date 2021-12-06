Стало известно, когда в Нижнем откроют Русский музей фотографии

По словам директора пространства Веры Тарасовой, сейчас в музее устанавливают мультимедийное оборудование, а на лестничной площадке создадут голограмму фотографа. Также, в музее обновляют мебель — планируют установить винтажные пуфы, банкетку и тумбу.

Кроме того, идет закупка экспозиционного оборудования — витрины будут с подсветкой и бархатной тканью.

Напомним, ранее сообщалось об открытии в Арсенале выставки «Названо Вазари. Готика». Покажут подлинники и слепки из коллекции Пушкинского музея

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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»