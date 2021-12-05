Из Нижнего Новгорода отправится снежный Хогвартс-экспресс с Гарри Поттером, Добби и Волан-де-Мортом(!)

Снежный Хогвартс Экспресс — это путешествие в сторону Семенова и обратно на поезде вместе с волшебными героями — Гермионой, Гарри Поттером, Добби, Волан-де-Мортом, профессором Дамблдором и даже Драко Малфоем .

Для гостей экскурсии приготовили:

конкурсы, обучение чародейству и уроки зельеварения

сладости и магические напитки для юных волшебников

фотосессия с героями, живой совой Буклей и ядовитой змеей Нагайной