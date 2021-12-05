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Из Нижнего Новгорода отправится снежный Хогвартс-экспресс с Гарри Поттером, Добби и Волан-де-Мортом(!)

12 декабря с Московского вокзала с платформы 9 ¾ в сторону Семенова отправится снежный Хогвартс-экспресс. Гости экскурсии познакомятся с Гермионой, Добби, Дамблдором и живой совой Буклей.

 

 

Снежный Хогвартс Экспресс — это путешествие в сторону Семенова и обратно на поезде вместе с волшебными героями — Гермионой, Гарри Поттером, Добби, Волан-де-Мортом, профессором Дамблдором и даже Драко Малфоем .

Для гостей экскурсии приготовили:

  • конкурсы, обучение чародейству и уроки зельеварения
  • сладости и магические напитки для юных волшебников
  • фотосессия с героями, живой совой Буклей и ядовитой змеей Нагайной

 

12 декабря

Время: отправление поезда в 12:00

Продолжительность программы — 120 минут

 

 

«Рекомендуем прибывать заранее, чтобы успеть пройти сквозь стену между платформами!», — отмечают организаторы.

Стоимость билетов — 2500 рублей.

 

 

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