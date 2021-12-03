Почти половина: гостиницы Нижнего Новгорода в преддверии Нового Года заполнены почти на 50%

«Разница с прошлым годом просто колоссальная, но номерной фонд готов к этому», — прокомментировал Сергей Яковлев.

По словам главы департамента, такое повышенное внимание туристов к Нижнему Новгороду связано с масштабным празднованием его 800-летия. Трансляция в прямом эфире федерального канала дала возможность показать всю красоту столицы Поволжья.

Кроме того, на приток туристов повлиял и титул «Новогодней столицы России — 2022».

Напомним, более 155 елок планируют украсить в столице Приволжья к празднованию Нового Года и Рождества. Самые яркие и большие ели традиционно поставят на главных городских локациях — на площадях Горького, Минина и Маркина, в парке Победы и на территории благоустроенных пространств — Светлоярском парке, «Дубках» и сквере Свердлова.

Кроме того, министр культуры региона Олег Беркович рассказал о программе празднования Нового года и Рождества в столице Приволжья. Так, мероприятия стартуют с 10 декабря.

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Фото: pexels