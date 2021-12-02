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«Добромобиль ГАЗель NN» привезет подарки в благотворительные фонды города

Нижегородская область присоединилась к акции #ЩедрыйВторник. Платформа «800 добрых дел» совместно с дистрибьютором бренда ГАЗ ГК «СТТ» запускают проект «Добромобиль ГАЗель NN». Проект будет действовать весь декабрь и завершится 7 января 2022.

 

В январе «Добромобиль» остановится на Нижегородской ярмарке и будет принимать помощь от жителей города. Любой желающий сможет принести подарки для нижегородских фондов-партнеров проекта «800 добрых дел».

«В декабре мы будем собирать подарки для фондов, которые предоставляют известные нижегородские компании. Фонды передают нам, через платформу «800 добрых дел», свои пожелания — что конкретно им требуется. Мы передаем эти пожелания в компании, а затем эти подарки до получателей доставляет «Добромобиль», — добавляет руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова.

Проект «Добромобиль» будет работать весь декабрь и завершится 7 января 2022.

 

 

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