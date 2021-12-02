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У нижегородского Дворца спорта перекроют движение и запретят парковку. Рассказываем, когда именно

Сегодня, 2 декабря, в столице Приволжья у Дворца спорта временно ограничат парковку и движение транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

 

По местному проезду на проспекте Гагарина около дома № 29 временно запретят движение и парковку. Ограничения будут действовать до 22:00.

Проезд организован по прилегающим улицам, на подъездах установлены временные дорожные знаки, которые запрещают движение транспорта и парковку.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута и отнестись к ситуации с пониманием.

 

 

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Фото: ru.wikipedia.org

 

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