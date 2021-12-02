У нижегородского Дворца спорта перекроют движение и запретят парковку. Рассказываем, когда именно

Сегодня, 2 декабря, в столице Приволжья у Дворца спорта временно ограничат парковку и движение транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
По местному проезду на проспекте Гагарина около дома № 29 временно запретят движение и парковку. Ограничения будут действовать до 22:00.
Проезд организован по прилегающим улицам, на подъездах установлены временные дорожные знаки, которые запрещают движение транспорта и парковку.
Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута и отнестись к ситуации с пониманием.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: ru.wikipedia.org
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.