По кварталу «Красный просвещенец» с деревянной застройкой 1920-х годов проведут экскурсии

Команда проекта по изучению квартала «Красный просвещенец» с деревянной застройкой 1920-х годов открыла свой сайт и приглашает нижегородцев на экскурсии.
Исследователи из сообщества «Городские экспедиции» при поддержке городской программы «Культурный район» сделали масштабное исследование квартала деревянных домов на улице Невзоровых.
«Оказывается, прямо в центре города есть уникальный пример застройки домов 1924–28 годов: это самые ранние протоконструктивистские постройки, уникальный пример жилкооперации и район, созданный интеллигенцией», — рассказывает команда проекта.
Больше полугода исследователи Ира Маслова и Ксения Зобнина собирали архивные материалы и истории знаменитых нижегородцев и презентовали их на новом сайте и в формате экскурсий.
Экскурсии для всех желающих пройдут: 4 декабря (в 11:30) и 5 декабря (в 12:00 и 14:30).
Регистрация на экскурсию бесплатная, после прогулки вы можете оставить свободное пожертвование в качестве благодарности исследователям.
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Фото: сообщество «Городские проекты» «ВКонтакте»
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