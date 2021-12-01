Этой зимой в Нижнем Новгороде зальют 68 катков. Рассказываем, где можно будет покататься на коньках

В Нижнем Новгороде в эту зиму зальют 68 катков и хоккейных площадок. По словам мэра города Юрия Шалабаева, больше всего ледовых площадок появится на Автозаводе – 24(!) площадки. На катках в парке «Швейцария» и Сормовском парке будет искусственный лед. Остальные площадки зальют, когда установится морозная погода.