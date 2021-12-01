18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Этой зимой в Нижнем Новгороде зальют 68 катков. Рассказываем, где можно будет покататься на коньках

В Нижнем Новгороде в эту зиму зальют 68 катков и хоккейных площадок. По словам мэра города Юрия Шалабаева, больше всего ледовых площадок появится на Автозаводе – 24(!) площадки. На катках в парке «Швейцария» и Сормовском парке будет искусственный лед. Остальные площадки зальют, когда установится морозная погода.

 

автор фото — Игорь Иванов

Катки появятся в районах:

Автозаводский район:

  • проспект Октября, 16
  • улица Веденяпина, 16
  • улица Пермякова, 46
  • проспект Бусыгина, 34
  • улица Дьяконова, 20
  • улица Мончегорская, 34
  • проспект Ильича, 43/1
  • проспект Кирова, 20/1
  • улица Южное шоссе, 20а
  • улица Бахтина, 1а
  • поселок Мостоотряд
  • поселок Парижской коммуны
  • каток «Катушка»
  • улица Лоскутова, 11 
  • улица Смирнова, 13а 
  • на территории школы №20 (Южное шоссе, 24г)
  • на территории школы №37 (Южное шоссе, 49а)
  • на территории школы №58 (улица Гайдара. 20а)
  • на территории школы №59 (улица Советской Армии, 15)
  • на территории школы № 111 (улица Веденяпина, 30а)
  • на территории школы №125 (улица Пермякова, 26)
  • на территории школы №128 (улица Мончегорская, 13д)
  • на территории школы № 145 (улица 19 линия, 25)
  • на территории школы №5 (улица Мельникова, 31)

Канавинский район:

  • Дом спорта «Железнодорожник», улица Движенцев, 17б
  • Парк имени «1 Мая»
  • Нижегородская Ярмарка
  • Площадка «Спорт Порт», улица Бетанкура 1а
  • на территории школы №51 (улица Зимина, 75)
  • на территории школы №96 (улица Обухова, 52)
  • на территории школы №110 (улица Акимова, 35)
  • на территории школы №121 (улица Тонкинская, 4)
  • на территории школы №176 (улица Маркса, 17)

Ленинский район:

  • Площадь у кинотеатра «Россия»
  • Переулок Райниса, 7
  • ЖК Аквамарин

Московский район:

  • стадион «Старт» (улица Бийская, 15)
  • ДЮСШ «Полет» (улица Чаадаева, 16б),
  • площадка у ДС "Юность" (улица Ярошенко, 5а)
  • на территории школы №70 (улица Коминтерна, 21)
  • на территории школы №172 (улица Мирошникова, 4А)
  • на территории лицея 87 (улица Красных Зорь, 14 А)

Нижегородский район:

  • Стадион «Динамо»
  • на территории школы № 35 (улица Фруктовая, 8)
  • на территории школы № 7 (улица Верхне-Печерская, 4а)
  • на территории школы № 22 (улица Верхне-Печерская, 5а)
  • на территории школы № 42 (улица Верхне-Печерская, 3а)
  • на территории школы № 103 (улица Верхне-Печерская, 10)

Приокский район:

  • «Парк Швейцария»
  • Спортивный парк «Приокский» (проспект Гагарина, 238)
  • Хоккейные коробки на Жукова, 5
  • на территории школы №11 (улица Терешковой, 4А
  • на территории школы №48 (улица Бонч-Бруевича, 11А)
  • на территории школы №174 (1й микрорайон, 30)

Советский район:

  • Хоккейная коробка, улица Белинского, 83
  • Хоккейная коробка, улица Малиновского,  2
  • Хоккейная коробка, проспект Гагарина, 60

Сормовский район:

  • Ледовая арена стадиона «Труд»
  • Крытый каток «Русский лед» в Сормовском парке
  • Открытый каток в Сормовском парке (улица Энгельса)
  • ТЦ Лента, улица Коминтерна, 11
  • на территории школы №27 (проспект Кораблестроителей, 25А),
  • на территории школы № 76 (улица Мокроусова, 24)
  • на территории школы № 79 (улица Зайцева, 18а)
  • на территории школы № 84 (улица Баренца, 18)
  • на территории школы № 141 (улица Вождей Революции, 29)
  • на территории школы № 156 (улица Меднолитейная, 1а)
  • на территории детского клуба "Космос" (улица Героев Космоса, 50а)
  •  

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: