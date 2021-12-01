Этой зимой в Нижнем Новгороде зальют 68 катков. Рассказываем, где можно будет покататься на коньках

В Нижнем Новгороде в эту зиму зальют 68 катков и хоккейных площадок. По словам мэра города Юрия Шалабаева, больше всего ледовых площадок появится на Автозаводе – 24(!) площадки. На катках в парке «Швейцария» и Сормовском парке будет искусственный лед. Остальные площадки зальют, когда установится морозная погода.
автор фото — Игорь Иванов
Катки появятся в районах:
Автозаводский район:
- проспект Октября, 16
- улица Веденяпина, 16
- улица Пермякова, 46
- проспект Бусыгина, 34
- улица Дьяконова, 20
- улица Мончегорская, 34
- проспект Ильича, 43/1
- проспект Кирова, 20/1
- улица Южное шоссе, 20а
- улица Бахтина, 1а
- поселок Мостоотряд
- поселок Парижской коммуны
- каток «Катушка»
- улица Лоскутова, 11
- улица Смирнова, 13а
- на территории школы №20 (Южное шоссе, 24г)
- на территории школы №37 (Южное шоссе, 49а)
- на территории школы №58 (улица Гайдара. 20а)
- на территории школы №59 (улица Советской Армии, 15)
- на территории школы № 111 (улица Веденяпина, 30а)
- на территории школы №125 (улица Пермякова, 26)
- на территории школы №128 (улица Мончегорская, 13д)
- на территории школы № 145 (улица 19 линия, 25)
- на территории школы №5 (улица Мельникова, 31)
Канавинский район:
- Дом спорта «Железнодорожник», улица Движенцев, 17б
- Парк имени «1 Мая»
- Нижегородская Ярмарка
- Площадка «Спорт Порт», улица Бетанкура 1а
- на территории школы №51 (улица Зимина, 75)
- на территории школы №96 (улица Обухова, 52)
- на территории школы №110 (улица Акимова, 35)
- на территории школы №121 (улица Тонкинская, 4)
- на территории школы №176 (улица Маркса, 17)
Ленинский район:
- Площадь у кинотеатра «Россия»
- Переулок Райниса, 7
- ЖК Аквамарин
Московский район:
- стадион «Старт» (улица Бийская, 15)
- ДЮСШ «Полет» (улица Чаадаева, 16б),
- площадка у ДС "Юность" (улица Ярошенко, 5а)
- на территории школы №70 (улица Коминтерна, 21)
- на территории школы №172 (улица Мирошникова, 4А)
- на территории лицея 87 (улица Красных Зорь, 14 А)
Нижегородский район:
- Стадион «Динамо»
- на территории школы № 35 (улица Фруктовая, 8)
- на территории школы № 7 (улица Верхне-Печерская, 4а)
- на территории школы № 22 (улица Верхне-Печерская, 5а)
- на территории школы № 42 (улица Верхне-Печерская, 3а)
- на территории школы № 103 (улица Верхне-Печерская, 10)
Приокский район:
- «Парк Швейцария»
- Спортивный парк «Приокский» (проспект Гагарина, 238)
- Хоккейные коробки на Жукова, 5
- на территории школы №11 (улица Терешковой, 4А
- на территории школы №48 (улица Бонч-Бруевича, 11А)
- на территории школы №174 (1й микрорайон, 30)
Советский район:
- Хоккейная коробка, улица Белинского, 83
- Хоккейная коробка, улица Малиновского, 2
- Хоккейная коробка, проспект Гагарина, 60
Сормовский район:
- Ледовая арена стадиона «Труд»
- Крытый каток «Русский лед» в Сормовском парке
- Открытый каток в Сормовском парке (улица Энгельса)
- ТЦ Лента, улица Коминтерна, 11
- на территории школы №27 (проспект Кораблестроителей, 25А),
- на территории школы № 76 (улица Мокроусова, 24)
- на территории школы № 79 (улица Зайцева, 18а)
- на территории школы № 84 (улица Баренца, 18)
- на территории школы № 141 (улица Вождей Революции, 29)
- на территории школы № 156 (улица Меднолитейная, 1а)
- на территории детского клуба "Космос" (улица Героев Космоса, 50а)
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