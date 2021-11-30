В Нижнем определили места резидентских парковочных зон. Рассказываем, когда нижегородцы смогут оформить льготные абонементы

Жители Нижнего Новгорода смогут узнать свою парковочную зону на этом портале. Для этого необходимо открыть карту города и ввести свой точный адрес в строку поиска. На карте отобразится резидентная зона и платные парковки, которые к ней относятся. Они будут подсвечены красным.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, заявки на резидентные абонементы планируется принимать уже в декабре.

Напомним, ранее для нижегородцев открыли десять платных парковочных пространств. В Instagram-аккаунте «Нижний 800» опубликованы адреса новых объектов.

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