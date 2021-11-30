Нижегородские музеи начали работать без QR-кодов. Рассказываем, где сейчас свободный вход

По словам представителей музеев, остается обязательными масочный режим и соблюдение дистанции между посетителями.

Отмечается, что музей-заповедник НГИАМЗ объединяет — Нижегородский кремль, Усадьбу Рукавишниковых, музей истории художественных промыслов, технический музей, музей «Покровка, 8», мультимедийный парк «Россия – моя история» и музей патриаршества в Арзамасе.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области объявил об изменениях коронавирусных ограничений. Так, с 26 ноября — общепит, кинотеатры, музеи, фитнес-центры, бани, библиотеки и гостиницы смогут самостоятельно решать, оставлять ли систему QR-кодов.

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Фото: сайт НГИАМЗ