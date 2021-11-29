Парк «Швейцария» полностью откроется 20 декабря. Готовность парка 95%

Сейчас парк работает в тестовом режиме ежедневно с 7:00 до 22:00 со входами на остановках «Медицинская» и «Сурикова». Открыта только территория от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне.

Техническая готовность общественного пространства на данный момент составляет 95%. Завершаются работы по устройству ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, монтажу опор освещения и установке парковых объектов.

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