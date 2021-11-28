Нижегородский режиссер Наталья Кудряшова рассказала о «захвате» ее нового фильма продюсером Андреем Савельевым

По словам Натальи Кудряшовой, продюсер Андрей Савельев и кинокомпания «САГа» обманом фактически взяли в заложники ее новый фильм под рабочим названием «Ксения». Сейчас режиссер рискует потерять права на проект и его сценарий.

«Я обращаюсь к кинематографическому сообществу, мне очень нужна ваша помощь, друзья. 2 года назад министерство культуры, за что огромное спасибо людям, которые поверили в проект, поддержало мой фильм «Ксения» про Ксению Петербургскую. Продюсером проекта выступил Андрей Савельев и кинокомпания Сага. 2 года мытарств, слез, нервов, крови, уговоров с моей стороны с просьбой запустить проект, 2 года надежды, 2 года жизни», — рассказывает Наталья.

В интервью с The Blueprint она отметила, что в «диких условиях» была вынуждена подписать договора, которые лишают ее прав на проект:

«Прежде чем представить проект Министерству культуры, со мной при диких обстоятельствах было подписано два ужасных договора, которые фактически лишали меня прав на проект, — режиссерский и сценарный».

Минкульт выделил на проект 30 миллионов рублей, а Савельев занялся поисками дополнительных средств, но так и не нашел, в результате проект завис. Далее стало известно, что Александр Савельев сообщил министерству о том, что фильм не получил благословения РПЦ, хотя оно было.

После предания ситуации огласке, Наталья Кудряшова надеется, что общественное давление заставит Савельева пересмотреть свое решение, и она сможет вернуть себе права на проект.

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Фото: Instagram Натальи Кудряшовой