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Умер последний мэр города Горького Омари Шарадзе. Ему было 80 лет

В возрасте 80 лет умер последний глава Горьковского горисполкома, экс-мэр Горького и бывший начальник Горьковской железной дороги Омари Шарадзе.

Сегодня, 26 ноября, в день своего 80-летнего юбилея умер последний глава Горьковского горисполкома и бывший начальник Горьковской железной дороги — Омари Шарадзе. При нем Горький был переименован в Нижний Новгород, а Горьковская область стала — Нижегородской.

Он закончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1964–1990 годах работал на Горьковской железной дороге. Прошел путь от дежурного по станции до начальника Горьковского отделения ГЖД. В 1991 стал начальником Горьковской железной дороги. Кроме того, в 1990-е годы был президентом и спонсором футбольного клуба «Локомотив» (Нижний Новгород).

Редакция «НН.Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Омари Шарадзе.

 

 

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Фото: im.kommersant.ru

 

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