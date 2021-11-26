Теплые, но снежные: синоптики рассказали о погоде на выходных в Нижнем

Сегодня, в столице Приволжья будет снежно, пасмурно и температура воздуха достигнет +1 градуса.

В субботу, 27 ноября, утром пойдет небольшой снег, днем столбики термометров покажут 0 градусов и небо затянется облаками. Ветер будет дуть преимущественно с юга со скоростью 5,4 метров в секунду.

В воскресенье, 28 ноября, воздух прогреется до +3 градусов, весь день будет пасмурно, но без осадков, а ветер стихнет до 3,5 метров в секунду.

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