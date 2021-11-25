В Нижнем установят еще одну зарядную станцию для электромобилей. Рассказываем, где она появится

Кроме того, сейчас три станции расположены на парковках в районе центрального входа в парк «Швейцария». Еще три — в районе НПАП №2 на улице Космической.

Также зарядные станции в городе установлены:

в районе ТЦ «Жар-Птица» на площади Советской

в аэропорту имени Чкалова

на Сормовском повороте

рядом с отелем Sheraton на площади Театральной

на Речном вокзале

рядом с фитнес-клубом «World Class Пушкинский» на улице Тимирязева

на улице Культуры, 103

рядом с гостиницей «Волна» на проспекте Ленина

в автоцентре «Аскат» на Южном бульваре

Напомним, ранее сообщалось, что 12 октября на Московском шоссе открывается первая из 10 планируемых зарядных станций для электромобилей от автомобильного дилера «Нижегородец».

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Фото: teleforum.ru