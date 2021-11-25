18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Нижнем установят еще одну зарядную станцию для электромобилей. Рассказываем, где она появится

В этом году в Нижнем Новгороде увеличится количество зарядных станций для электромобилей. Их станет — 16. Так, до конца этого года планируется установить электрическую станцию по адресу улица Кожевенная, 2 (у ресторана Red Wall). Посетители ресторана смогут заправляться там бесплатно(!).

 

Кроме того, сейчас три станции расположены на парковках в районе центрального входа в парк «Швейцария». Еще три — в районе НПАП №2 на улице Космической.

Также зарядные станции в городе установлены:

  • в районе ТЦ «Жар-Птица» на площади Советской
  • в аэропорту имени Чкалова
  • на Сормовском повороте
  • рядом с отелем Sheraton на площади Театральной
  • на Речном вокзале
  • рядом с фитнес-клубом «World Class Пушкинский» на улице Тимирязева
  • на улице Культуры, 103
  • рядом с гостиницей «Волна» на проспекте Ленина
  • в автоцентре «Аскат» на Южном бульваре

Напомним, ранее сообщалось, что 12 октября на Московском шоссе открывается первая из 10 планируемых зарядных станций для электромобилей от автомобильного дилера «Нижегородец».

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: teleforum.ru

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: