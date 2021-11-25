В Нижнем установят еще одну зарядную станцию для электромобилей. Рассказываем, где она появится

В этом году в Нижнем Новгороде увеличится количество зарядных станций для электромобилей. Их станет — 16. Так, до конца этого года планируется установить электрическую станцию по адресу улица Кожевенная, 2 (у ресторана Red Wall). Посетители ресторана смогут заправляться там бесплатно(!).
Кроме того, сейчас три станции расположены на парковках в районе центрального входа в парк «Швейцария». Еще три — в районе НПАП №2 на улице Космической.
Также зарядные станции в городе установлены:
- в районе ТЦ «Жар-Птица» на площади Советской
- в аэропорту имени Чкалова
- на Сормовском повороте
- рядом с отелем Sheraton на площади Театральной
- на Речном вокзале
- рядом с фитнес-клубом «World Class Пушкинский» на улице Тимирязева
- на улице Культуры, 103
- рядом с гостиницей «Волна» на проспекте Ленина
- в автоцентре «Аскат» на Южном бульваре
Напомним, ранее сообщалось, что 12 октября на Московском шоссе открывается первая из 10 планируемых зарядных станций для электромобилей от автомобильного дилера «Нижегородец».
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Фото: teleforum.ru
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