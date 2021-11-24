В Нижнем заработали сразу 10 платных парковок

Для нижегородцев открыли десять платных парковочных пространств. В Instagram-аккаунте «Нижний 800» опубликованы адреса новых объектов.
Новые парковки появились на улицах:
- Бекетова (от улицы Нартова до дома № 5)
- Кулибина (от улицы Белинского до улицы Тимирязева);
- Вокзальная (от улицы Коммунистической до улицы Литвинова)
- Луначарского (от улицы Литвинова до улицы Канавинской)
- Пискунова (от улицы Алексеевской до Большой Покровской, от улицы Минина до Большой Печерской, от улицы Ошарской до Алексеевской)
- Коммунистическая (от улицы Вокзальной до улицы Луначарского)
- Долгополова (от улицы Прокофьева до улицы Июльских дней)
- Даля (от улицы Канавинской до площади Революции)
Напомним, ранее сообщалось, что на улице Алексеевской запретят парковку. Это связано с расширением тротуаров.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pixabay
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.