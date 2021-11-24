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В Нижнем заработали сразу 10 платных парковок

Для нижегородцев открыли десять платных парковочных пространств. В Instagram-аккаунте «Нижний 800» опубликованы адреса новых объектов.

 

Новые парковки появились на улицах:

  • Бекетова (от улицы Нартова до дома № 5)
  • Кулибина (от улицы Белинского до улицы Тимирязева);
  • Вокзальная (от улицы Коммунистической до улицы Литвинова)
  • Луначарского (от улицы Литвинова до улицы Канавинской)
  • Пискунова (от улицы Алексеевской до Большой Покровской, от улицы Минина до Большой Печерской, от улицы Ошарской до Алексеевской)
  • Коммунистическая (от улицы Вокзальной до улицы Луначарского)
  • Долгополова (от улицы Прокофьева до улицы Июльских дней)
  • Даля (от улицы Канавинской до площади Революции)

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Алексеевской запретят парковку. Это связано с расширением тротуаров.

 

 

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Фото: pixabay

 

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