В Нижнем заработали сразу 10 платных парковок

Новые парковки появились на улицах:

Бекетова (от улицы Нартова до дома № 5)

(от улицы Нартова до дома № 5) Кулибина (от улицы Белинского до улицы Тимирязева);

(от улицы Белинского до улицы Тимирязева); Вокзальная (от улицы Коммунистической до улицы Литвинова)

(от улицы Коммунистической до улицы Литвинова) Луначарского (от улицы Литвинова до улицы Канавинской)

(от улицы Литвинова до улицы Канавинской) Пискунова (от улицы Алексеевской до Большой Покровской, от улицы Минина до Большой Печерской, от улицы Ошарской до Алексеевской)

(от улицы Алексеевской до Большой Покровской, от улицы Минина до Большой Печерской, от улицы Ошарской до Алексеевской) Коммунистическая (от улицы Вокзальной до улицы Луначарского)

(от улицы Вокзальной до улицы Луначарского) Долгополова (от улицы Прокофьева до улицы Июльских дней)

(от улицы Прокофьева до улицы Июльских дней) Даля (от улицы Канавинской до площади Революции)

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Алексеевской запретят парковку. Это связано с расширением тротуаров.

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Фото: pixabay