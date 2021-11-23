Открытие набережной Федоровского снова перенесли. Рассказываем, когда откроется благоустроенное пространство

Изначально благоустройство набережной планировали закончить к 800-летию Нижнего Новгорода. Подрядчик сообщил о трудностях и дополнительных работах, после чего сроки перенесли на сентябрь. Затем, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы в Instagram, отметил, что набережную откроют только ближе к концу осени.

В начале ноября в АНО «Центр 800» рассказали, что пространство откроется в конце ноября. Сегодня, 23 ноября, стала известна новая дата — начало декабря. В настоящее время подрядчик приступил к уборке территории, настройке освещения и устранению недостатков.

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